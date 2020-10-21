Сербия обновила суточный антирекорд заболевших COVID-19 с начала пандемии
Сербия обновила суточный антирекорд заболевших COVID-19 с начала пандемии, об этом сообщила 21 октября сербская телерадиокомпания РТС со ссылкой на данные Минздрава страны.
За последние 24 часа в Сербии подтверждено 512 новых случаев коронавируса, один человек погиб. Это самое большое количество случаев, подтвержденных за один день с начала эпидемии в Сербии, сообщает СМИ. «В связи с новой ситуацией с коронавирусом и ростом числа инфицированных завтра состоится заседание кризисного штаба», — сообщают сербские власти.
Эпидемиолог и член кризисного штаба Бранислав Тиодорович сказал изданию, что на заседании кризисного штаба будут рассмотрены новые карантинные меры, которые уже применяют в соседних странах. Он подчеркнул, что большинство граждан соблюдают противоэпидемический режим, но заболевает большое количество молодых людей, у которых клиническая картина немного легче. Он добавил, что, вероятно, существует много бессимптомных случаев, которые не были подтверждены. «Таким образом, мы можем ожидать, что через 10–15 дней они станут очень серьезным источником инфекции для пожилых и хронических пациентов, и тогда у нас будет рост среди пожилых людей», — добавил Тиодорович.