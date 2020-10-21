Сербия обновила суточный антирекорд заболевших COVID-19 с начала пандемии, об этом сообщила 21 октября сербская телерадиокомпания РТС со ссылкой на данные Минздрава страны.

За последние 24 часа в Сербии подтверждено 512 новых случаев коронавируса, один человек погиб. Это самое большое количество случаев, подтвержденных за один день с начала эпидемии в Сербии, сообщает СМИ. «В связи с новой ситуацией с коронавирусом и ростом числа инфицированных завтра состоится заседание кризисного штаба», — сообщают сербские власти.

