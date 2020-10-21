FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 09:15
12
Печать

«Сейчас много срочных вызовов к умирающим». В Москве священники круглосуточно причащают больных коронавирусом

Московские священники круглосуточно выезжают причащать больных коронавирусом на дому и в «красные зоны» больниц. Про особенности служения в пандемию рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода.

По его словам, церковь создала специальную группу священников, куда вошли люди моложе 55 лет и без хронических заболеваний. Все они прошли специальную подготовку и всегда используют средства защиты, говорится в интервью «Российской газете» 21 октября.

Легойда отметил, что конца сентября увеличилось количество вызовов: если в сентябре в среднем на «горячую линию» больничной комиссии Московской епархии поступало до 10 обращений (организовывалось 2–3 выезда ежедневно), то в октябре — 10–15 в день (3–5 выездов). «Сейчас в Москве много вызовов именно в больницы, много срочных к умирающим. На дом сейчас вызовов меньше», — рассказал он.

Всего, по его словам, со 2 апреля по 12 октября специальная группа подготовленных священников совершила в Москве и Подмосковье 601 выезд к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса.

Также такие специальные группы священников для посещения больных с коронавирусом созданы в Санкт-Петербургской, Ярославской, Ростовской-на-Дону, Орской, Уфимской епархиях.

Коронавирусная статистика в стране продолжает ухудшаться: во вторник в России зарегистрировали очередной антирекорд по приросту заболевших, при этом в Петербурге число новых случаев стало максимальным за весь период пандемии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Павел Михайлов
10 марта в Казанский собор в Санкт-Петербурге привезли частицу мощей Иоанна Крестителя. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, приложиться к святыне пришли сотни людей. Журналисты, побывавшие в соборе, утверждают, что следы поцелуев вытирает тряпкой волонтер, но успевает не за всеми — и это единственная мера предосторожности
Modest_5e4ce41f7533b
Их к государственным наградам надо представлять за спасение душ с риском для жизни. Единственное препятствие, это отсутствие юридически безупречного доказательства наличия этих самых душ.
Агроном аэродрома
Мигалку этим господам. Дабы в пробках не стояли при "срочных вызовах"..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний