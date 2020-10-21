«Сейчас много срочных вызовов к умирающим». В Москве священники круглосуточно причащают больных коронавирусом

По его словам, церковь создала специальную группу священников, куда вошли люди моложе 55 лет и без хронических заболеваний. Все они прошли специальную подготовку и всегда используют средства защиты, говорится в интервью « Российской газете » 21 октября.

Московские священники круглосуточно выезжают причащать больных коронавирусом на дому и в «красные зоны» больниц. Про особенности служения в пандемию рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода.

Легойда отметил, что конца сентября увеличилось количество вызовов: если в сентябре в среднем на «горячую линию» больничной комиссии Московской епархии поступало до 10 обращений (организовывалось 2–3 выезда ежедневно), то в октябре — 10–15 в день (3–5 выездов). «Сейчас в Москве много вызовов именно в больницы, много срочных к умирающим. На дом сейчас вызовов меньше», — рассказал он.

Всего, по его словам, со 2 апреля по 12 октября специальная группа подготовленных священников совершила в Москве и Подмосковье 601 выезд к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса.

Также такие специальные группы священников для посещения больных с коронавирусом созданы в Санкт-Петербургской, Ярославской, Ростовской-на-Дону, Орской, Уфимской епархиях.

Коронавирусная статистика в стране продолжает ухудшаться: во вторник в России зарегистрировали очередной антирекорд по приросту заболевших, при этом в Петербурге число новых случаев стало максимальным за весь период пандемии.

