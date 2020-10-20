Суд взыскал с бывшего министра Михаила Абызова более 32 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы взыскал в пользу государства 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по иску Генпрокуратуры. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба суда.
Уточняется, что 32 540 718 646 рублей 44 копейки взыскано с самого Абызова и пяти иностранных компаний. Согласно заключению, эти деньги он получил, нарушив антикоррупционное законодательство. Это рекордная сумма по аналогичным искам в России.
«Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались. Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и г. Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Абызов все обвинения отрицает.
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов находится в СИЗО с 2019 года. Ему вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Ранее следственный комитет России обнаружил у Абызова банковские счета на крупные суммы. Они открыты в разной валюте в ПАО «Совкомбанк» компаниями «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд».