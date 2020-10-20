Суд взыскал с бывшего министра Михаила Абызова более 32 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы взыскал в пользу государства 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по иску Генпрокуратуры. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что 32 540 718 646 рублей 44 копейки взыскано с самого Абызова и пяти иностранных компаний. Согласно заключению, эти деньги он получил, нарушив антикоррупционное законодательство. Это рекордная сумма по аналогичным искам в России.

«Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались. Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и г. Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

