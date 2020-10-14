У Абызова нашли новые многомиллионные счета, они арестованы
Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружил у него банковские счета на крупные суммы. По данным источника ТАСС, на них наложен обеспечительный арест.
«Обнаружить различные банковские счета стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков. Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — цитирует 14 октября ТАСС своего собеседника.
В Басманном суде Москвы агентству рассказали, что суд удовлетворил ходатайство СК и разрешил наложить арест на деньги. Мосгорсуд признал законным постановление районного суда. Счета в разной валюте открыты в ПАО «Совкомбанк» компаний «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд».
Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов находится в СИЗО с 2019 года. Ему вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и незаконное участие в предпринимательской деятельности. В ходе рассмотрения дела было арестовано имущество экс-чиновника и счета на 27 миллиардов рублей. В августе 2020 года генеральная прокуратура через суд потребовала конфисковать у него более 32 млрд рублей, заработанные в результате незаконного предпринимательства.
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.