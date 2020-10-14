У Абызова нашли новые многомиллионные счета, они арестованы

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружил у него банковские счета на крупные суммы. По данным источника ТАСС, на них наложен обеспечительный арест.

«Обнаружить различные банковские счета стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков. Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — цитирует 14 октября ТАСС своего собеседника.