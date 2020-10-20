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20.10.2020 15:44
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Минобороны обвинило Минфин в непонимании и отвергло предложение о сокращении армии

Министерство обороны России не готово сокращать расходы на содержание и урезать количество должностей. Об этом ведомство 20 октября заявило на своём сайте.

Предложения Минфина РФ по уменьшению численности Вооружённых сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих в Минобороны назвали «неприемлемым». Сокращение должностей приведёт к «нулевому» экономическому эффекту, утверждает ведомство, а размер армии определен «исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства».

Перевод некоторых военнослужащих на гражданские должности тоже не устраивает — якобы «опыт проведенной работы в 2007–2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность».

А предложение установить максимальный размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80% и вовсе «говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий», заявили в Минобороны и пояснили: «Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50% денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85% — за выслугу 32 и более лет». Ранее предлагалось увеличить срок выслуги лет с 20 до 25 лет, но Минфин эту идею не поддержал. Инициативу увеличить срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров на пять лет — тоже.

«Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», — заключили военные.

Ранее стало известно, что Минфин предложил, в частности, сократить число военнослужащих на 10%, или примерно на 100 тыс. человек.

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Комментарии (7)

USSR_forever
где обещанная 100% контрактная система армии?? принудиловка как была, так и осталась... если начнётся война - сколько реально пойдёт в окопы?! =) Попросите ВЦИОМ опрос провести на эту тему - поржём всей страной =))))
Bakv
Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить... NATO!
тат2007amg
Кто бы сомневался, генералом быть - не вшей кормить..
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