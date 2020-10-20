Минобороны обвинило Минфин в непонимании и отвергло предложение о сокращении армии

Предложения Минфина РФ по уменьшению численности Вооружённых сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих в Минобороны назвали «неприемлемым». Сокращение должностей приведёт к «нулевому» экономическому эффекту, утверждает ведомство, а размер армии определен «исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства».

Министерство обороны России не готово сокращать расходы на содержание и урезать количество должностей. Об этом ведомство 20 октября заявило на своём сайте.

Перевод некоторых военнослужащих на гражданские должности тоже не устраивает — якобы «опыт проведенной работы в 2007–2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность».

А предложение установить максимальный размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80% и вовсе «говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий», заявили в Минобороны и пояснили: «Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50% денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85% — за выслугу 32 и более лет». Ранее предлагалось увеличить срок выслуги лет с 20 до 25 лет, но Минфин эту идею не поддержал. Инициативу увеличить срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров на пять лет — тоже.

«Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», — заключили военные.

