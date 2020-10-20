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20.10.2020 07:08
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Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии и увеличить срок выслуги для военной пенсии

Проект реформы вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов подготовило министерство финансов России. Предлагается сократить около ста тысяч должностей.

Минфин предлагает осуществить эту меру за счет ликвидации свободных вакансий, а также перевести на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков, пишет 20 октября РИА Новости со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что источники издания в Минобороны также подтвердили получение предложения Минфина.

Ведомство также предлагает исключить из закона норму о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции, а также увеличить срок выслуги для получения этой пенсии до 25 лет.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Основное, что взволновало военных, это стаж. Предложено не засчитывать учёбу а вузе. Т.е., как у гражданских. Кроме того, срок службы, необходимый для получения пенсии, продлевают с 20 до 25 лет. Сорокалетние пенсионеры, имеющие все льготы, которыми пользуются пенсионеры, могут исчезнуть. И еще много чего предложено, что главный погононосец не допустит. Ишь, ты, размечтались!
OldObyvatel
Кошмар какой!
А как же "не хотите кормить свою армию - будете кормить чужую"?
Или до кого-то наверху дошло, что ждать чужую армию бессмысленно, а жрать хочется каждый день.
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