Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии и увеличить срок выслуги для военной пенсии

Проект реформы вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов подготовило министерство финансов России. Предлагается сократить около ста тысяч должностей.



Минфин предлагает осуществить эту меру за счет ликвидации свободных вакансий, а также перевести на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков, пишет 20 октября РИА Новости со ссылкой на «Известия».



Отмечается, что источники издания в Минобороны также подтвердили получение предложения Минфина.

