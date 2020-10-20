Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии и увеличить срок выслуги для военной пенсии
Проект реформы вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов подготовило министерство финансов России. Предлагается сократить около ста тысяч должностей.
Минфин предлагает осуществить эту меру за счет ликвидации свободных вакансий, а также перевести на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков, пишет 20 октября РИА Новости со ссылкой на «Известия».
Отмечается, что источники издания в Минобороны также подтвердили получение предложения Минфина.
Ведомство также предлагает исключить из закона норму о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции, а также увеличить срок выслуги для получения этой пенсии до 25 лет.