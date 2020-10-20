При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека. Обесточены три деревни

Подробности крушения вертолета Robinson R44 в Вологодской области стали известны 20 октября. По предварительной информации, есть погибшие.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате падения воздушного судна погибли двое. «На борту находились два человека, погибли, на земле жертв нет», — сообщили агентству в ведомстве.

Помимо этого оказались обесточены три населенных пункта: деревня Леваш, в которой проживают 246 человек, деревня Бобровское — со 143 жителями, деревня Вострое — со 195 жителями, пишет ТАСС.