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20.10.2020 15:26
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При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека. Обесточены три деревни

Подробности крушения вертолета Robinson R44 в Вологодской области стали известны 20 октября. По предварительной информации, есть погибшие.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате падения воздушного судна погибли двое. «На борту находились два человека, погибли, на земле жертв нет», — сообщили агентству в ведомстве.

Помимо этого оказались обесточены три населенных пункта: деревня Леваш, в которой проживают 246 человек, деревня Бобровское — со 143 жителями, деревня Вострое — со 195 жителями, пишет ТАСС.

ЧП произошло у села Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. Летевший из Вологды в Великий Устюг четырехместный вертолет компании «Аэросоюз» упал в реку Сухону, врезавшись перед этим в опору ЛЭП. На месте происшествия работают спасатели, прокуратура и следствие начали проверку.

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