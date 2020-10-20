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20.10.2020 13:45
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Вертолет, упавший под Вологдой, летел в Великий Устюг. Прокуратура и следствие начали проверку

Вертолёт, упавший в реку Сухону у села Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области, принадлежит частной компании «Аэросоюз». Об этом 20 октября сообщает портал «35медиа» со ссылкой на региональное МЧС.

Robinson R44 рассчитан на четверых человек. Кто был на борту, всё ещё не сообщается. Известно лишь, что вертолёт летел из Вологды в Великий Устюг.

На место происшествия выехал 21 человек, восемь единиц техники. По требованию Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова организована проверка, следователи СУ СК на транспорте также выехали на место.

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