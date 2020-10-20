Начинается «охота на ведьм»: посольство России в США высказалось по поводу обвинений россиян в кибератаках

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало обвинения США в адрес россиян в причастности к кибератакам. Такие утверждения, по мнению российских дипломатов, направлены на разогрев русофобских настроений. Россия не занималась и не занимается организацией кибератак в мире.

«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — цитирует ТАСС 20 октября заявление посольства.