Начинается «охота на ведьм»: посольство России в США высказалось по поводу обвинений россиян в кибератаках
Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало обвинения США в адрес россиян в причастности к кибератакам. Такие утверждения, по мнению российских дипломатов, направлены на разогрев русофобских настроений. Россия не занималась и не занимается организацией кибератак в мире.
«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — цитирует ТАСС 20 октября заявление посольства.
Власти США «последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано», считают дипломаты.
«У России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру, — говорится в комментарии. — Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела».
Минюст США накануне предъявил шести россиянам обвинения в атаке на Олимпиаду 2018 и выборы во Франции. По версии Вашингтона, они работали на военную разведку РФ. 13 октября Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент королевства.
По версии американского следствия, «обвиняемые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США». В частности, россиян обвиняют в причастности к кибератакам против правительства и критически важной инфраструктуры Украины (энергетический сектор) в 2016 году «с использованием вредоносных программ BlackEnergy, Industroyer и KillDisk».