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20.10.2020 09:15
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Начинается «охота на ведьм»: посольство России в США высказалось по поводу обвинений россиян в кибератаках

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало обвинения США в адрес россиян в причастности к кибератакам. Такие утверждения, по мнению российских дипломатов, направлены на разогрев русофобских настроений. Россия не занималась и не занимается организацией кибератак в мире.

«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — цитирует ТАСС 20 октября заявление посольства.

Власти США «последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано», считают дипломаты.

«У России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру, — говорится в комментарии. — Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела».

Минюст США накануне предъявил шести россиянам обвинения в атаке на Олимпиаду 2018 и выборы во Франции. По версии Вашингтона, они работали на военную разведку РФ. 13 октября Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент королевства.

По версии американского следствия, «обвиняемые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США». В частности, россиян обвиняют в причастности к кибератакам против правительства и критически важной инфраструктуры Украины (энергетический сектор) в 2016 году «с использованием вредоносных программ BlackEnergy, Industroyer и KillDisk».

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Комментарии (7)

dragvs
У Кремля как обычно нечем крыть, кроме как в очередной раз запеть про мнимую русофобию.
***_555
Слово "русофобия" - дальше фуфло.
wasya
Охота на ведьм - старинная западная традиция
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