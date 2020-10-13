Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент королевства
МИД Норвегии заявил, что за кибератакой на системы парламента королевства стоит Россия. Об этом 13 октября сообщила глава МИД страны Ине Эриксен Сёрайде, ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Это серьезное преступление, которое затронуло важнейшие демократические институты. Службы безопасности и разведка тесно сотрудничают с нами в разрешении проблемы. Основываясь на той информации, которая имеется у правительства, мы считаем, что за преступлением стоит Россия», — подчеркнула министр.
Парламент Норвегии сообщал о взломе электронной почты депутатов еще 24 августа, однако подозреваемых до сих пор не называли. В сообщении МИДа не уточняется, связывают ли обвинение с российскими госструктурами или с хакерами — гражданами РФ.
Это не первый дипломатический скандал, связанный с Норвегией. В августе Осло выслал сотрудника российского торгпредства. Его подозревали в покупке секретных данных у инженера компании DNV GL, которая предоставляла консультации при прокладке «Северного потока». МИД РФ в ответ выслал норвежского дипломата из Москвы.