Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент королевства

МИД Норвегии заявил, что за кибератакой на системы парламента королевства стоит Россия. Об этом 13 октября сообщила глава МИД страны Ине Эриксен Сёрайде, ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.



«Это серьезное преступление, которое затронуло важнейшие демократические институты. Службы безопасности и разведка тесно сотрудничают с нами в разрешении проблемы. Основываясь на той информации, которая имеется у правительства, мы считаем, что за преступлением стоит Россия», — подчеркнула министр.

