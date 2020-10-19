Китайский прокат стал крупнейшим в мире по кассовым сборам. Патриотизм и вирус помогли обогнать США

Продажи билетов на фильмы в Китае в 2020 году выросли до 1,988 миллиарда долларов, что превышает американский показатель. Такой успех может быть связан с тем, что после карантина в Пекине и в других городах вновь открылись кинотеатры, которые можно заполнять на 75%. При этом зрители охотно, без страха возвращаются к большим экранам.

Китайский прокат стал мировым лидером, обогнав США в 2020 году по количеству проданных в кинозалы билетов. Как пишет издание The Hollywood Reporter , поменять расстановку сил помогла пандемия коронавируса.

Свою роль в смене лидера сыграли и американские кинокомпании, которые массово переносили громкие релизы — от «Дюны» Дени Вильнёва, новой части бондианы и «Матрицы» до «Флэша» — на следующий год или на неопределённый срок, в то время как в Китае продолжала выходить собственная продукция.



Во время каникул по случаю годовщины образования КНР с 1 по 8 октября зрители там купили билеты на 586 миллиона долларов, а фильм местного производства «Мой народ, моя родина» собрал в прокате 19,1 миллиона долларов. Самый успешный проект на этом рынке — эпос о Второй мировой войне «Восемь сотен», вышедший в прокат в минувшем августе, — уже собрал в Китае 460 миллионов долларов, в то время как «Плохие парни» от Sony, ставшие хитом в США, показали результат намного хуже — 426,5 миллиона долларов.

Впрочем, смену лидера на рынке сбыта кинопродукции эксперты прогнозировали давно — пандемия лишь ускорила процесс.

