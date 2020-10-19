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19.10.2020 16:13
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Петербурженка Виктория Кирсанова выиграла бронзовую медаль на первенстве Европы по маунтинбайку

Третье место заняла петербургская спортсменка Виктория Кирсанова на первенстве Европы по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри», которое проходило в Монте-Тамаро (Швейцария).

Спортсменка выиграла бронзовую медаль среди «андеров» (спортсмены не старше 23 лет). Неделей ранее она финишировала шестой среди «андеров» на первенстве мира.

Виктория Кирсанова представляет школу-интернат № 357 с углубленным изучением физической культуры Приморского района Санкт-Петербурга «Олимпийские надежды». Тренируется Виктория под руководством Алексея Кузнецова.

© Фонтанка.Ру

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