Медики: Жители России живут без болезней меньше всех других европейцев — всего 63,7 года

Продолжительность здоровой жизни в России в 2019 году составила 63,7 года — это наименьший показатель среди стран Европы. К такому выводу пришли участники проекта Global Burden of Disease, результате которого опубликованы в медицинском журнале The Lancet. На первом месте Исландия с показателем 71,9 года. В богатых странах Северной Америки и Юго-Восточной Азии он равен 67,4 года.

Как поясняет 17 октября «Коммерсантъ», по определению Всемирной организации здравоохранения, продолжительность здоровой жизни — это среднее число лет, которые человек ожидает прожить без болезней или травм. Продолжительность жизни с учётом болезней в России составляет 78,8 лет у мужчин и 83,8 года у женщин.