Медики: Жители России живут без болезней меньше всех других европейцев — всего 63,7 года
Продолжительность здоровой жизни в России в 2019 году составила 63,7 года — это наименьший показатель среди стран Европы. К такому выводу пришли участники проекта Global Burden of Disease, результате которого опубликованы в медицинском журнале The Lancet. На первом месте Исландия с показателем 71,9 года. В богатых странах Северной Америки и Юго-Восточной Азии он равен 67,4 года.
Как поясняет 17 октября «Коммерсантъ», по определению Всемирной организации здравоохранения, продолжительность здоровой жизни — это среднее число лет, которые человек ожидает прожить без болезней или травм. Продолжительность жизни с учётом болезней в России составляет 78,8 лет у мужчин и 83,8 года у женщин.
Учёные связывают рост продолжительности здоровой жизни с тремя факторами: доходами населения, уровнем образования и правами женщин. Россияне, участвовавшие в исследовании, в качестве негативных причин для России называют болезни, вызываемые курением и употреблением алкоголя, неправильным питанием и низкой физической активностью.
Ещё один важный показатель в исследовании — DALY (Disability-adjusted life year). Он обозначает годы жизни, утраченные из-за потери здоровья или инвалидности, и чем он выше, тем больше хронических болезней у населения страны. В последние десять лет в России он ежегодно снижался в среднем на 2%, то есть динамика положительная, отмечает РИА «Новости».