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17.10.2020 22:55
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Семья из Тульской области похоронила бабушку, а через несколько дней она пришла домой

Семья из Щекинского района Тульской области по ошибке похоронила чужую бабушку.

Как пишет 17 октября «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ, в сентябре из дома престарелых госпитализировали двух женщин 74 и 83 лет. В больнице их документы перепутали. И когда одна из пациенток скончалась, тело в закрытом гробу выдали родственникам другой пенсионерки.

Состоялись похороны, а после них женщину выписали из больницы, и она вернулась домой к скорбящих «родственникам». Тогда и стало известно об ошибке.

Региональный Минздрав начал служебную проверку по факту инцидента.

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Комментарии (6)

bluxer
А.К. Толстой "Семья вурдалака"
Olen
Они наверное уже и её имущество поделили, а тут такой облом нарисовался :)
Reggie
Родственники могут попытаться взыскать с родни усопшей бабки расходы на ее похороны. Ну или могут договориться, чтобы те оплатили похороны их бабки, когда она наконец склеит ласты.
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