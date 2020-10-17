Семья из Тульской области похоронила бабушку, а через несколько дней она пришла домой

Семья из Щекинского района Тульской области по ошибке похоронила чужую бабушку.

Как пишет 17 октября «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ, в сентябре из дома престарелых госпитализировали двух женщин 74 и 83 лет. В больнице их документы перепутали. И когда одна из пациенток скончалась, тело в закрытом гробу выдали родственникам другой пенсионерки.

Состоялись похороны, а после них женщину выписали из больницы, и она вернулась домой к скорбящих «родственникам». Тогда и стало известно об ошибке.