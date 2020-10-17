Как сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь «СКА Арены», находка была сделала днем 17 октября. «На этот случай существуют четкие регламенты. На площадку нашей службой технического надзора были оперативно вызваны все необходимые службы, в том числе саперы. Сейчас ситуация уже успешно решена», — сказал представитель компании.

Боеприпас обнаружили на площадке снесенного спортивно-концертного комплекса в Московском районе Петербурга. Им занимаются специалисты.

О том, как происходила операция, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «При проведении земляных работ на площадке бывшего петербургского спортивно-концертного комплекса был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Для обследования находки на место была направлена дежурная группа разминирования ОМОН. Работы были остановлены, а люди удалены на безопасное расстояние», — сообщили в ведомстве.

В Росгвардии уточнили, что был найден 210-мм артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно относящийся к 11-дюймовому орудию образца 1867 года и находящийся в состоянии сильной коррозии, а также представляющий опасность для окружающих. «Боеприпас оставлен под охраной полиции до передачи саперам Западного военного округа», — добавили в ведомстве.



В пресс-службе ЗВО нашему изданию сообщили, что инженерно-саперные подразделения с применением спецтехники осуществили вывоз боеприпаса на полигон для дальнейшей утилизации.