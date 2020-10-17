На месте СКК нашли снаряд времен Первой мировой войны
Боеприпас обнаружили на площадке снесенного спортивно-концертного комплекса в Московском районе Петербурга. Им занимаются специалисты.
Как сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь «СКА Арены», находка была сделала днем 17 октября. «На этот случай существуют четкие регламенты. На площадку нашей службой технического надзора были оперативно вызваны все необходимые службы, в том числе саперы. Сейчас ситуация уже успешно решена», — сказал представитель компании.
О том, как происходила операция, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «При проведении земляных работ на площадке бывшего петербургского спортивно-концертного комплекса был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Для обследования находки на место была направлена дежурная группа разминирования ОМОН. Работы были остановлены, а люди удалены на безопасное расстояние», — сообщили в ведомстве.
В Росгвардии уточнили, что был найден 210-мм артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно относящийся к 11-дюймовому орудию образца 1867 года и находящийся в состоянии сильной коррозии, а также представляющий опасность для окружающих. «Боеприпас оставлен под охраной полиции до передачи саперам Западного военного округа», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе ЗВО нашему изданию сообщили, что инженерно-саперные подразделения с применением спецтехники осуществили вывоз боеприпаса на полигон для дальнейшей утилизации.
Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей. «Фонтанка» ранее сравнивала будущий ледовый дворец по этому показателю с крупнейшими аренами мира.
В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее — не повод расторгать контракт. В июне «Фонтанка» показывала, что происходит за строительным забором на месте снесенного спорткомплекса.