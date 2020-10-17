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17.10.2020 19:56
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На месте СКК нашли снаряд времен Первой мировой войны

Боеприпас обнаружили на площадке снесенного спортивно-концертного комплекса в Московском районе Петербурга. Им занимаются специалисты.

Как сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь «СКА Арены», находка была сделала днем 17 октября. «На этот случай существуют четкие регламенты. На площадку нашей службой технического надзора были оперативно вызваны все необходимые службы, в том числе саперы. Сейчас ситуация уже успешно решена», — сказал представитель компании.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

О том, как происходила операция, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «При проведении земляных работ на площадке бывшего петербургского спортивно-концертного комплекса был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Для обследования находки на место была направлена дежурная группа разминирования ОМОН. Работы были остановлены, а люди удалены на безопасное расстояние», — сообщили в ведомстве.

В Росгвардии уточнили, что был найден 210-мм артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно относящийся к 11-дюймовому орудию образца 1867 года и находящийся в состоянии сильной коррозии, а также представляющий опасность для окружающих. «Боеприпас оставлен под охраной полиции до передачи саперам Западного военного округа», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе ЗВО нашему изданию сообщили, что инженерно-саперные подразделения с применением спецтехники осуществили вывоз боеприпаса на полигон для дальнейшей утилизации.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей. «Фонтанка» ранее сравнивала будущий ледовый дворец по этому показателю с крупнейшими аренами мира.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее — не повод расторгать контракт. В июне «Фонтанка» показывала, что происходит за строительным забором на месте снесенного спорткомплекса.

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Комментарии (8)

Макс Никольский
Ну снаряд, ну 210мм, коррозионный, и чё!? Нет вкрученного взрывателя (т.е. выстрела не было, а по местоположению снаряд с хранения) снаряд инертнее некуда. И да, скорее не первой, а все-таки Второй: в первой такие снаряды по улицам= полевым складам хранения не валялись....
hal9000
Да они там и Библиотеку Ивана Грозного найдут лишь денег побольше выделили из бюджета...аферисты ещё те...
тат2007amg
11 дюймов и 210 мм? Ф. - наймите когонить умного, можно вместо спортивного отдела..
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