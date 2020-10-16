Глава Роспотребнадзора: Нельзя ждать выхода на плато, нужно срочно снижать заболеваемость коронавирусом

Ждать выхода на плато по коронавирусу в России нельзя. Об этом 16 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться, и у нас для этого есть все основания», — подчеркнула Попова в эфире Первого канала (цитата по РИА Новости).



Она также рассказала, что в стране наблюдается «одномоментный подъем» количества заразившихся во всех регионах. «Если мы не перестанем так безответственно относиться <...> к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — уточнила глава Роспотребнадзора.

