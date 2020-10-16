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16.10.2020 19:09
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Глава Роспотребнадзора: Нельзя ждать выхода на плато, нужно срочно снижать заболеваемость коронавирусом

Ждать выхода на плато по коронавирусу в России нельзя. Об этом 16 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться, и у нас для этого есть все основания», — подчеркнула Попова в эфире Первого канала (цитата по РИА Новости).

Она также рассказала, что в стране наблюдается «одномоментный подъем» количества заразившихся во всех регионах. «Если мы не перестанем так безответственно относиться <...> к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Напомним, сегодня в России и Петербурге поставлены очередные рекорды по количеству заболевших COVID-19 за сутки.

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Комментарии (13)

SERGEY111
Вчера посмотрел на СТС очень хороший фильм - Война миров Z , вот к чему надо Поповой готовиться .
Fjfef
Глубокая мысль))). Интересно долго думала или это плоды коллективного разума?))
261896911
Да неужели?
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