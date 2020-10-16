Пополнил банк. Сын Валентины Матвиенко купил долю в убыточной IT-компании, которая сотрудничает с «Газпромом» и оборонкой

По данным СПАРК, 25% компании теперь принадлежат Сергею Матвиенко, еще 25% — Александру Початкову (бывшему гендиректору ООО «Матрица»). Поисковые системы помнят его полного однофамильца как советника президента ПАО «Ростелеком» и первого заместителя председателя комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Сергей Матвиенко, сын экс-губернатора Петербурга и спикера Совета Федерации, стал совладельцем ООО «Инфомеханика» — IT-компании, которая сотрудничает с «Газпромом» и оборонными предприятиями. Об этом стало известно 16 октября из системы СПАРК. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ накануне, 15 октября.

Еще по 16,7% компании теперь принадлежат бизнесменам Александру Борисову, Юрию Шаманову — судя по всему, сыну главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, и Сергею Савельеву. Раньше единственным собственником компании была Ирина Анурина — сейчас ей также принадлежат 100% ООО «Ист», а до июля этого года она была совладельцем еще и 98% ООО «ЦЦТ».



Выручка «Инфомеханики» за 2019 год составила 22 млн рублей, а чистый убыток — 2 млн рублей. На сайте IT-компании также говорится, что в числе ее клиентов значатся структуры «Газпрома», различные заводы (ОАО «ИЗТМ», ОАО «ОМЗ», ОАО «ОМЗ-Спецсталь», ОАО «Ижорские заводы») и оборонные предприятия (ОАО «Концерн «НПО «Аврора», ОАО «Корпорация «Комета»). Последние госконтракты компания получила в 2017 году — на 2,6 млн рублей с ООО «Газпром комплектация».



С 2001 года Сергей Матвиенко, сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко, был советником предправления по IT банка «Санкт-Петербург», через несколько лет стал вице-президентом «Санкт-Петербурга», а потом и вице-президентом банка ВТБ. С 2006 года возглавлял «ВТБ-девелопмент». В 2018 году Сергей Матвиенко купил компании «Аксиома», «Бизнес-инвест» и «Параметр» (ремонт и восстановление канализационных сетей в Москве в 2018 году).

