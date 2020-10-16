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16.10.2020 16:58
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Двести сотрудников школ Петербурга заразились коронавирусом

У 200 сотрудников школ в Петербурге диагностирован коронавирус. Об этом «Фонтанке» 16 октября сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

COVID-19 подтверждён у 700 учеников, случаи заболевания выявлены в каждой третьей школе.

На сегодняшний день на удалёнку отправлены 118 классов в 59 школах — это 0,59% от общего количества.

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Комментарии (7)

263830881
Необходимо срочно объявить досрочные каникулы в школах, чтобы хоть немного сдержать заболеваемость.
asgard
Всех срочно запереть по домам. На год. А лучше навсегда. Комендантский час. Метро запретить и продовольственные магазины.
DrNixon
А вы предлагаете теперь учёбу вообще всегда дистанционно вести? Если корона и весной и осенью и еще надолго!?
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