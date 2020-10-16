FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 16:32
9
Печать

Вице-губернатор Потехина: коронавирус выявлен в каждой третьей школе Петербурга

Около 700 школьников в Петербурге заразились коронавирусом. Об этом «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 16 октября.

В 277 школах зарегистрирован «хотя бы один» случай заболевания коронавирусом среди учеников. «Это может быть ситуация, когда ребенок остался дома с температурой, и через два дня выяснилось, что у него ковид. Он уже в школе не был», — уточнила Потехина.

Всего в Петербурге 687 школ и более 20 тысяч классов. На сегодняшний день на удалёнку из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ отправлены 118 классов в 59 школах — это 0,59% от общего количества.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

bombaleilo
Не слышно и не видно было Потехину, тут коментарий...
Кто она в правительстве, чем занимается?!
asgard
А еще гриппом болеют, да. И другими короновирусами.
Баба Нюра
И одновременно эта же вице-губернатор Потехина на своей страничке ВКонтакте благодарит родителей, которые в личных сообщениях просили ее оставить все как есть, не вводя ограничений.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний