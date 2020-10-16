Вице-губернатор Потехина: коронавирус выявлен в каждой третьей школе Петербурга

Около 700 школьников в Петербурге заразились коронавирусом. Об этом «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 16 октября.



В 277 школах зарегистрирован «хотя бы один» случай заболевания коронавирусом среди учеников. «Это может быть ситуация, когда ребенок остался дома с температурой, и через два дня выяснилось, что у него ковид. Он уже в школе не был», — уточнила Потехина.



Всего в Петербурге 687 школ и более 20 тысяч классов. На сегодняшний день на удалёнку из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ отправлены 118 классов в 59 школах — это 0,59% от общего количества.

