Петербургский бизнес выходит из первого проекта Арктической зоны РФ

Владевшие активами в порту Витино компании с петербургскими корнями инициировали процедуру ликвидации. Возрождать морской терминал на берегу Белого моря будет только первый официальный резидент АЗРФ — «Норд Стар» казахского миллиардера Кенеса Ракишева.
Сведения о ликвидации ООО «Управляющая компания «Витино» и принадлежащего ей ООО «Морской специализированный порт «Витино» появились в системе СПАРК-Интерфакс 14 октября и 31 августа соответственно. Конечный бенефициар обеих фирм петербургский бизнесмен Саян Доржиев занимается складским бизнесом в Шушарах через компанию «Контрактная логистика». Управляющая компания «Витино» принадлежит Доржиеву на 51%, оставшиеся 49% у казахского «БТА банка» Кенеса Ракишева.
По данным деловых СМИ, обе ликвидируемые компании владели активами в порту Витино, где располагаются не используемые с 2014 года нефтебаза и нефтеналивной терминал. В начале 2020 года стало известно о намерении Кенеса Ракишева возродить портовый бизнес в Витино. А в сентябре принадлежащее банку БТА ООО «Норд Стар» стало первым официальным резидентом Арктической зоны Российской Федерации.
После ликвидации «Морского специализированного порта «Витино» и одноименной управляющей компании петербургский бизнес никакого формального отношения к проекту иметь не будет. Исключение составляет руководитель проекта бизнесмен Владимир Пухальский, генеральный директор и 10-процентный владелец петербургского ООО «ТТС ЛНК», которое специализируется на исследованиях конъюнктуры рынка. Автору новости он обещал рассказать о развитии морского терминала на Белом море в начале 2021 года.
На берегу Кандалакшского залива Белого моря располагаются заброшенные с 2014 года нефтебаза и нефтеналивной терминал. Объект называется «Порт Витино». Как сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области, к 2022 году предполагается восстановить комплекс и начать переваливать на нем 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Это половина сегодняшнего грузооборота «Петербургского нефтяного терминала». Сообщается и о планах экспорта минеральных удобрений, в связи чем представители «Норд Стара» провели переговоры с крупнейшими их производителями — «ФосАгро» и «Акроном».