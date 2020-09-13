2.9 млрд рублей обещает вложить в перевалку нефтепродуктов и минеральных удобрений на Белом море миллиардер из Казахстана Кенес Ракишев. Проектом управляют из Петербурга, имущественный комплекс ведет в Шушары. Раскошелиться придется налогоплательщикам.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Сообщение о включении в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) московского ООО «Норд Стар» появилось на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики вечером 10 сентября. Компания попала в первую пятерку резидентов - соответствующий федеральный закон вступил в силу лишь 28 августа. Процедурно все 5 арктических счастливчиков получат статус к 20 сентября. И это обойдется в копеечку российским налогоплательщикам.



Фото: Лев Годованник

Исполняющая обязанности министра информационной политики Мурманской области Елена Мальцева сообщила "Фонтанке", что теперь «Норд Стар» может рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (до 5% первые 5 лет и до 10% вторые), обнуление ставки налога на имущества первые 5 лет, земельного налога на 3 года и возмещение части расходов на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство Мурманской области со своей стороны обещает административную поддержку, в том числе, в инфраструктурных вопросах.



Идеолога проекта казахского миллиардера Кенеса Ракишева это, кажется, очень интересует. «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Мурманской области Ольгу Кузнецову сообщил, что «Норд Стар» претендует ещё и на получение инфраструктурной субсидии от министерства развития Дальнего Востока и Арктики для создания электрических сетей и подъездных дорог. На берегу Кандалакшского залива Белого моря располагаются заброшенные с 2014 года нефтебаза и нефтеналивной терминал. Объект называется «Порт Витино». Как сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области, к 2022 году предполагается восстановить комплекс и начать переваливать на нем 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Это половина сегодняшнего грузооборота «Петербургского нефтяного терминала». Сообщается и о планах экспорта минеральных удобрений, в связи чем представители «Норд Стара» провели переговоры с крупнейшими их производителями - «ФосАгро» и «Акроном». В «ФосАгро» «Фонтанке» подтвердили факт таких переговоров с уточнением: мол, будем иметь ввиду на всякий случай. В «Акроне» сказали, что всё - коммерческая тайна.

Новый резидент АЗРФ компания «Норд Стар» зарегистрирована в Москве, она на 90% принадлежит БТА-банку Кенеса Ракишева и на 10% «РК-Инвесту» Виталия Куприянова. Имущественным комплексом порта Витино владеет, как следует из публикации РБК, ООО «Морской специализированный порт Витино». Оно, по данным СПАРК-Интерфакс, через одноименную управляющую компанию принадлежит предпринимателю Саяну Доржиеву (51%), который эту управляющую компанию возглавляет, и БТА-банку. Так что основной владелец порта Витино сегодня - именно Саян Доржиев. В СПАРКе сведений о наличии сайта или хотя бы телефонов у управляющей компании «Витино» не нашлось, зато в Петербурге Доржиеву принадлежит ООО «Контрактная логистика», которое предоставляет складские помещения в Шушарах. Представитель компании обещала передать шефу наше предложение об интервью. Зато с редакцией связался бизнесмен Владимир Пухальский - он отзвонился после того, как мы направили запрос в «Норд Стар» по электронной почте, рекомендованной Министерством информационной политики Мурманской области.

Владимир Пухальский представился консультантом в сфере портового девелопмента («Интерфакс» называет его руководителем проекта в порту Витино). «Мы не хотели бы ничего рассказывать, пока ничего не сделали… Пока это только бизнес-идея, которую мы развиваем. Если считать стартом проекта какое-то подписание генподряда и согласование с официальными инстанциями этих телодвижений, то можно сказать, что старт дан. Но у нас в России словоблудий по этому поводу хоть отбавляй, а потом ничего нет. Мы не хотим пополнить статистику таких заявителей… Тему в прессе освещает правительство Мурманской области, но, наверное, им это нужно, и от нас это не зависит, запретить мы не можем…», - заявил Владимир Пухальский.

По данным СПАРК-Интерфакс, Владимир Пухальский - генеральный директор и 10-процентный владелец петербургского ООО «ТТС ЛНК», которое специализируется на исследованиях конъюнктуры рынка. 90% долей компании принадлежат латвийской Transportation Technology Systems, на сайте которой Пухальского можно увидеть в качестве руководителя российского представительства. Ранее бизнесмен возглавлял ООО «СПбЭК-Порт Инжиниринг», среди проектов которой видна модернизация системы освещения ООО «Порт Высоцкий» казахского миллиардера Тимура Кулибаева. Судя по публикациям в интернете, Тимур Кулибаев и инвестор проекта в порту Витино Кенес Ракишев друг с другом неплохо знакомы.

Таким образом, в пятерку первых резидентов Арктической зоны РФ попал проект, который управляется из Петербурга и имущественный комплекс которого в большей части принадлежит бизнесмену, имеющему интересы в нашем городе. Лев Годованник для «Фонтанка.ру»