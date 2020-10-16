Тощие кошельки. Россияне недополучили более 840 млрд рублей во время пандемии, петербуржцы в лидерах

В апреле-мае, когда в стране вводились самые жесткие ограничения из-за коронавируса, россияне недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат – ФОТ сократился на 802 млрд рублей, что на 16,5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Согласно исследованию, это произошло не из-за увольнений. Причиной стало введение режима неполного рабочего дня или сокращенной недели.

Во втором квартале работающие россияне потеряли более 840 млрд рублей доходов. Фонд оплаты труда (ФОТ) сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитического обзора агентства «Национальные кредитные рейтинги», опубликованного 16 октября.

Наибольшие потери понесли Москва, Петербург и Московская область – на них пришлось 45% снижения зарплат. В разгар пандемии ФОТ там сократился на 243 млрд, почти 70 млрд и около 65 млрд рублей. В процентном отношении лидерами рейтинга стали Дагестан (-22% от уровня ФОТ 2019 года), Пермский край (-12%) и Удмуртская Республика (-11%).



«В среднем за апрель–июнь рост номинальной зарплаты составил 4,7% относительно аналогичного периода 2019 года, тогда как в марте был зафиксирован подъём на 10% в годовом выражении. В результате среднемесячная зарплата россиян во II квартале равнялась 50 784 руб. против 48 390 руб. в январе–марте, – говорится в исследовании. – Потери, понесённые работающими гражданами, имели коллективный характер и были разделены между широким кругом работников».



На поддержку семей с детьми и безработных правительство направило около 770 млрд рублей, следует из отчета. Однако выплаты получили не все. «В целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь населения. Однако возможно, что для некоторых категорий работающих граждан эти средства оказались недоступны, так как носили адресный характер и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы в целом», – говорится в исследовании.

