«В ближайшие недели мы точно выдержим». Собянин заявил, что у больниц есть мощности для борьбы с коронавирусом

Москва в ближайшие недели точно выдержит ситуацию с распространением коронавируса, но главное — чтобы она стабилизировалась. Об этом заявил 16 октября мэр столицы Сергей Собянин.



«Мы сегодня не задействуем плановую медицину. Сегодня плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме. При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное — чтобы она стабилизировалась», — сказал он ТАСС.



По словам Собянина, на сегодняшний день созданы четыре резервных госпиталя с достаточно большой мощностью, два из которых заполняются, а еще два начнут заполняться с 19 октября.

