«В ближайшие недели мы точно выдержим». Собянин заявил, что у больниц есть мощности для борьбы с коронавирусом
Москва в ближайшие недели точно выдержит ситуацию с распространением коронавируса, но главное — чтобы она стабилизировалась. Об этом заявил 16 октября мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы сегодня не задействуем плановую медицину. Сегодня плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме. При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное — чтобы она стабилизировалась», — сказал он ТАСС.
По словам Собянина, на сегодняшний день созданы четыре резервных госпиталя с достаточно большой мощностью, два из которых заполняются, а еще два начнут заполняться с 19 октября.
К середине октября более 30 регионов России приняли решение вернуться к тем или иным коронавирусным ограничениям. Самые заметные шаги традиционно предпринимает мэрия Москвы. Сначала мэр столицы Сергей Собянин объявил двухнедельные осенние каникулы, затем перевел часть учащихся на дистант — за парты в очном режиме вернутся лишь ученики 1–5-х классов, а старшеклассники перейдут в онлайн.
С 19 октября в Москве, чтобы попасть на дискотеку, в ночной клуб, бар, придется зарегистрировать свой номер телефона и получить QR-код, который надо сканировать на входе в заведение. Если у одного из посетителей затем обнаружат коронавирус, то всех, кто был с ним вместе, оповестят и предложат оперативно сдать тест.
За последние сутки в столице выявлено более 5 тысяч новых случаев коронавируса.