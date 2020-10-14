Старшеклассники в Москве переходят на дистанционку. В отдельных классах хотят ввести тьюторство

С понедельника, 19 октября, в Москве ученики 1–5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме, а 6–11 классы на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Об этом 14 октября сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В связи с этим транспортные карты учеников 1–5 классов будут разблокированы, в то время как бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Эта мера призвана защитить учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. «Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — поясняет Собянин.