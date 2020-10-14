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14.10.2020 09:20
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Старшеклассники в Москве переходят на дистанционку. В отдельных классах хотят ввести тьюторство

С понедельника, 19 октября, в Москве ученики 1–5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме, а 6–11 классы на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Об этом 14 октября сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В связи с этим транспортные карты учеников 1–5 классов будут разблокированы, в то время как бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Эта мера призвана защитить учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. «Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», — поясняет Собянин.

Двухнедельные школьные каникулы, объявленные для того, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом, дали эффект: доля детей среди заболевших за последние дни снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет, отмечается в сообщении.

Решение о переводе старшеклассников на дистанционку связано с тем, что они больше подвержены риску заражения: на их долю приходится две трети заболевших детей. С другой стороны, они, в отличие от малышей, достаточно успешно адаптируются к такому формату обучения.

В 1–5 классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6–11 классы — 500 тысяч.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.

В Курганской области с 19 октября на дистанционное обучение переходят все колледжи, техникумы и вузы, сообщил 14 октября оперативный штаб области.

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Комментарии (4)

Delon
И все за одну зарплату. Как сказал один деятель: "Работа преподавателем – это призвание, а для зарабатывания денег можно найти "массу других прекрасных мест".
olla
Бордюрыч развлекается , а москвичи терпят..
sakorol
О, еще одно новое слово
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