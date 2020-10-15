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15.10.2020 19:36
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В Консерватории издан приказ о вакцинации. Ректор называет его рекомендацией

В распоряжение «Фонтанки» 15 октября попала копия приказа за подписью ректора Консерватории Алексея Васильева о проведении вакцинации. Документ датирован 13 октября.

Ссылаясь на комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ, утвержденный губернатором, а также «необходимость достижения охвата вакцинацией от гриппа не менее 75%», глава образовательного учреждения первым пунктом приказал: «Обучающимся и сотрудникам консерватории в срок до 21.10.2020 пройти вакцинацию от гриппа в районных поликлиниках по месту жительства».

Получение приказа подтвердили сотрудники вуза. «Фонтанка» обратилась за комментарием к руководству. «Об обязательной вакцинации я приказа не издавал, — отреагировал ректор Алексей Васильев. — У нас проходила вакцинация от гриппа, и тем, кто не прошел ее по месту обучения, дана рекомендация пройти ее по месту жительства».

На вопрос о том, что будет, если не пройти вакцинацию, собеседник «Фонтанки» ответил, что «ничего не будет». А замечание корреспондента о диссонансе между формой «приказа» и желанием сообщить о возможностях не вызвало у него смущения: «А как я еще могу довести до сведения сотрудников, что они могут пройти по месту жительства?»

«Если бы я не издал такой приказ, это означало бы, что я на указания правительства города вообще не реагирую никак, а моя работа — на них реагировать, — заключил Васильев. — При этом характер вакцинации как добровольного мероприятия я все равно изменить не могу, у меня нет таких полномочий».

Напомним, ранее стало известно, что Смольный велел отчитаться о вакцинации не менее 75% сотрудников ретейлеров и общепит.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Трусливый чинуша решил прогнуться.
Femida_5e4d02367da01
Здорово, оказывается, работа ректора - "реагировать на указания правительства" :))) Неужели для этого необходимо быть заслуженным артистом?
260860591
Мне нельзя делать прививки по медицинским показаниям. Ректор будет нести ответственность, если мне поплохеет?
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