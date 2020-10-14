В ближайшие выходные, 17 и 18 октября, в Петербурге будут перекрывать движение транспорта в связи с проведением трех спортивных мероприятий: теннисного турнира St. Petersburg Open, велопробега в честь Дня дорожника и забегов «Арена марафон». Об этом 14 октября сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В субботу, 17 октября, с 00:00 до 24:00 из-за проведения XXV, юбилейного, международного мужского теннисного турнира St. Petersburg Open будет введено одностороннее движение по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге. Кроме того, с 14 октября и до 24:00 18 октября будет запрещена остановка на Футбольной аллее вдоль спортивного комплекса «Сибур Арена» и на Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи.

С 8:30 до 9:30 17 октября из-за велопробега по обустроенному веломаршруту будет перекрыто движение транспорта по Левашовскому проспекту от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы. Исключение сделают только для наземного городского пассажирского транспорта. А с 9:00 до 10:00 будут приостанавливать движение на перекрестках Северной дороги с Велосипедной аллеей и Приморского проспекта с Беговой улицей, но не более, чем на 15 минут. С 9:00 16 октября до 10:00 17 октября также будет запрещена остановка на участке Приморского проспекта от Яхтенной улицы до Беговой.

Фото: КРТИ Петербурга

В воскресенье, 18 октября, в связи с проведением спортивно-массового мероприятия «Арена марафон» с 6:30 до 12:00 будет перекрыто движение по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Велосипедной аллее, Северной дороге от Яхтенного моста до Бодрова переулка, Яхтенному мосту, Яхтенной улице от Яхтенного моста до Приморского проспекта. На Теннисной аллее на это время введут одностороннее движение в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге.

Кроме того, с 21:00 17 октября до 12:00 18 октября на Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Северной дороге от набережной Гребного канала до Бодрова переулка и набережной Гребного канала от дома 10 до Северной дороги будет запрещена остановка.

Фото: КРТИ Петербурга Фото: КРТИ Петербурга