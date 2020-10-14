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14.10.2020 16:08
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Петербурженка помогла сыну-восьмикласснику найти подработку. Наркозакладчиком

Лишенная родительских прав жительница Петербурга отправила сына на заработки, связав его с наркобизнесом. Сама она судима, употребляет и приторговывает запрещенным.

О возбуждении уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 14 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. 40-летнюю женщину задержали месяц назад, когда она вместе с сыном искала закладки. Позже выяснилось, что 14-летний ученик школы-интерната и сам носил в кармане наркотики, не избегал и употребления. Накануне задержания суд лишил женщину родительских прав, но на момент задержания решение еще не вступило в законную силу.

Сейчас ребенок в больнице, а мать на подписке о невыезде. Наркозависимая женщина дважды судима за распространение запрещенных веществ, также на ней кража и попытка воровства.

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