Лавров процитировал песню Слепакова «Америка нас не любит». Санкции ЕС он назвал следствием давления США
Министр иностранных дел России процитировал Семёна Слепакова и прокомментировал антироссийские санкции ЕС.
«Могу ещё сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семён Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: "Америка нас не любит"», — так 14 октября Сергей Лавров ответил на вопрос российских радиостанций о том, кто из кандидатов на президентское кресло в США предпочтительнее для РФ.
На встрече с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо российский министр отметил, что санкции ЕС против РФ стали следствием «прямого давления» со стороны США.
Сегодня, 14 октября, стало известно, что ЕС согласовал санкционный список по делу Навального, куда вошли шесть россиян и одна организация. В МИД РФ уже пригрозили прекратить общение с Евросоюзом при отсутствии «взаимоуважительного диалога».