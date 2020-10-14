Лавров процитировал песню Слепакова «Америка нас не любит». Санкции ЕС он назвал следствием давления США

Министр иностранных дел России процитировал Семёна Слепакова и прокомментировал антироссийские санкции ЕС.



«Могу ещё сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семён Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: "Америка нас не любит"», — так 14 октября Сергей Лавров ответил на вопрос российских радиостанций о том, кто из кандидатов на президентское кресло в США предпочтительнее для РФ.



На встрече с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо российский министр отметил, что санкции ЕС против РФ стали следствием «прямого давления» со стороны США.

