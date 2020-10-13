В МИД РФ пригрозили прекратить общение с Евросоюзом при отсутствии «взаимоуважительного диалога»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что общение России с Европейским Союзом может полностью прекратиться.
«Москва может прекратить диалог с Брюсселем, если западные страны не понимают необходимости взаимоуважительного диалога», — цитирует 13 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.
По его словам, Германия и другие страны ЕС должны выполнить свои обязательства в деле Навального.
В сентябре российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что «ЕС отметился рядом недружественных шагов» в отношении РФ.
Накануне стало известно, что главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за произошедшего с Алексеем Навальным.