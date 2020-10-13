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13.10.2020 17:54
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В МИД РФ пригрозили прекратить общение с Евросоюзом при отсутствии «взаимоуважительного диалога»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что общение России с Европейским Союзом может полностью прекратиться.

«Москва может прекратить диалог с Брюсселем, если западные страны не понимают необходимости взаимоуважительного диалога», — цитирует 13 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, Германия и другие страны ЕС должны выполнить свои обязательства в деле Навального.

В сентябре российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что «ЕС отметился рядом недружественных шагов» в отношении РФ.

Накануне стало известно, что главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за произошедшего с Алексеем Навальным.

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Комментарии (9)

centipede
Звучит красиво, но блеф. Если бы это Россия могла это сделать без ощутимых потерь для себя, это давным давно бы уже было сделано.
Печенеги и половцы
Где уголовное дело?, видео с камер?, вещи Алексея?, первые анализы и тд. Засиделись товарищ министр, на своём посту, то уважение каким Вы пользовались у россиян, улетучивается как дым.
baddancer
На самом деле это не диалог - никакого диалога уже давно нет. ЕС превратил диалог в болтовню. А прекратить болтовню - это прекрасная идея.
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