В МИД РФ пригрозили прекратить общение с Евросоюзом при отсутствии «взаимоуважительного диалога»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что общение России с Европейским Союзом может полностью прекратиться.



«Москва может прекратить диалог с Брюсселем, если западные страны не понимают необходимости взаимоуважительного диалога», — цитирует 13 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.



По его словам, Германия и другие страны ЕС должны выполнить свои обязательства в деле Навального.



В сентябре российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что «ЕС отметился рядом недружественных шагов» в отношении РФ.

