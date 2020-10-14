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14.10.2020 12:34
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Süddeutsche Zeitung: ЕС согласовал санкции по делу Навального. В списке шесть россиян и одна организация

Европейский союз согласовал санкционный список по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

«ЕС введет санкции в отношении шести человек и одной организации из России после нападения на критика Кремля Алексея Навального. Об этом в Брюсселе договорились представители стран Евросоюза», — сообщает 14 октября Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

Ограничения будут включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. В санкционный список попали представители силовых структур и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Официально о введении санкций пока не объявлено.

Накануне стало известно, что главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за произошедшего с Алексеем Навальным. До этого Навальный сообщил, что в ЕС не спрашивали его мнения о будущих фигурантах санкционного списка. МИД Германии ранее пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил назвать новый санкционный список в честь Навального.

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Комментарии (2)

DenArch
Навозный то жив!!!!! Какие санкции то!)))
HomerMP
6 человек? Маловато.
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