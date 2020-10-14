Süddeutsche Zeitung: ЕС согласовал санкции по делу Навального. В списке шесть россиян и одна организация

Европейский союз согласовал санкционный список по делу российского оппозиционера Алексея Навального.



«ЕС введет санкции в отношении шести человек и одной организации из России после нападения на критика Кремля Алексея Навального. Об этом в Брюсселе договорились представители стран Евросоюза», — сообщает 14 октября Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.



Ограничения будут включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. В санкционный список попали представители силовых структур и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

