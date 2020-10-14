В Приморском районе скончался младенец. Предположительно, он был из двойни, рожденной суррогатной матерью
Заявку о внезапной смерти месячного мальчика получили утром 14 октября чрезвычайные службы Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», звонок из квартиры на проспекте Авиаконструкторов поступил в единую службу спасения 112 около 11 утра. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в трехкомнатной квартире тело мальчика, который родился в середине сентября. Также в помещении находились его единоутробная сестра и няня.
По предварительной информации, дети были рождены суррогатной матерью. Предположительно, их биологические родители сейчас находятся за границей.
На месте работает оперативно-следственная группа.
Напомним, что 8 октября в квартире в Коммунаре Гатчинского района области по неизвестной пока причине скончалась пятимесячная девочка из двойни, также рожденной суррогатной матерью для родителей из Китая.