В Приморском районе скончался младенец. Предположительно, он был из двойни, рожденной суррогатной матерью

Заявку о внезапной смерти месячного мальчика получили утром 14 октября чрезвычайные службы Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», звонок из квартиры на проспекте Авиаконструкторов поступил в единую службу спасения 112 около 11 утра. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в трехкомнатной квартире тело мальчика, который родился в середине сентября. Также в помещении находились его единоутробная сестра и няня.



По предварительной информации, дети были рождены суррогатной матерью. Предположительно, их биологические родители сейчас находятся за границей.

