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14.10.2020 12:22
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В Приморском районе скончался младенец. Предположительно, он был из двойни, рожденной суррогатной матерью

Заявку о внезапной смерти месячного мальчика получили утром 14 октября чрезвычайные службы Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», звонок из квартиры на проспекте Авиаконструкторов поступил в единую службу спасения 112 около 11 утра. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в трехкомнатной квартире тело мальчика, который родился в середине сентября. Также в помещении находились его единоутробная сестра и няня.

По предварительной информации, дети были рождены суррогатной матерью. Предположительно, их биологические родители сейчас находятся за границей.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Напомним, что 8 октября в квартире в Коммунаре Гатчинского района области по неизвестной пока причине скончалась пятимесячная девочка из двойни, также рожденной суррогатной матерью для родителей из Китая.

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Комментарии (1)

ДЮрьевич
Остаётся только поделать автору статьи, что когда у него или его близких случится несчастье, то ему тоже окажут поддержку всевозможными предположениями в СМИ
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