Смольный увидел на входе в метро почти 100 процентов людей в масках
Масочный режим у турникетов в петербургском метрополитене соблюдают 95 процентов пассажиров. Блокировать льготные проездные по аналогии с Москвой в городе пока не планируют.
О статистике от сотрудников метрополитена 14 октября сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Олег Матвеев на совещании с вице-губернатором Максимом Соколовым. Сравнивали прошлую неделю, на которой пассажиров в масках было около 90 процентов, с нынешней — уже 95. Отмечается, что это те, кто заходят на территорию метро, процент петербуржцев, которые стягивают СИЗы уже на эскалаторах, не называется.
Общий пассажиропоток в Петербурге сейчас на четверть меньше, чем год назад. К докоронавирусным временам вернулось только количество пассажиров такси. «На совещании отметили, что пока что блокировка льготных проездных билетов в городе не планируется, однако правительство Санкт-Петербурга тщательно анализирует ситуацию и готово оперативно реагировать на обстоятельства в случае необходимости», — отметили в Смольном.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин велел временно заблокировать льготные проездные для жителей столицы школьного и пенсионного возраста. За последние две недели в столице оштрафовали 10 тысяч человек, которые в транспорте не соблюдали масочный режим. В Петербурге за тот же период поймали 76 пассажиров.