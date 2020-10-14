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14.10.2020 12:30
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Смольный увидел на входе в метро почти 100 процентов людей в масках

Масочный режим у турникетов в петербургском метрополитене соблюдают 95 процентов пассажиров. Блокировать льготные проездные по аналогии с Москвой в городе пока не планируют.

О статистике от сотрудников метрополитена 14 октября сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Олег Матвеев на совещании с вице-губернатором Максимом Соколовым. Сравнивали прошлую неделю, на которой пассажиров в масках было около 90 процентов, с нынешней — уже 95. Отмечается, что это те, кто заходят на территорию метро, процент петербуржцев, которые стягивают СИЗы уже на эскалаторах, не называется.

Общий пассажиропоток в Петербурге сейчас на четверть меньше, чем год назад. К докоронавирусным временам вернулось только количество пассажиров такси. «На совещании отметили, что пока что блокировка льготных проездных билетов в городе не планируется, однако правительство Санкт-Петербурга тщательно анализирует ситуацию и готово оперативно реагировать на обстоятельства в случае необходимости», — отметили в Смольном.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин велел временно заблокировать льготные проездные для жителей столицы школьного и пенсионного возраста. За последние две недели в столице оштрафовали 10 тысяч человек, которые в транспорте не соблюдали масочный режим. В Петербурге за тот же период поймали 76 пассажиров.

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Комментарии (3)

Paul3390
Сразу видно - чинуши в метро ни фига не ездят...
sakorol
Значит будут блокировать
Garri
а зачем считать тех, кто сразу за турникетами снимает СИЗ? тогда же цифра будет на 95%, а 50%... такой цифрой показуху для чиновников не устроить.
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