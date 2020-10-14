Смольный увидел на входе в метро почти 100 процентов людей в масках

Масочный режим у турникетов в петербургском метрополитене соблюдают 95 процентов пассажиров. Блокировать льготные проездные по аналогии с Москвой в городе пока не планируют.



О статистике от сотрудников метрополитена 14 октября сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Олег Матвеев на совещании с вице-губернатором Максимом Соколовым. Сравнивали прошлую неделю, на которой пассажиров в масках было около 90 процентов, с нынешней — уже 95. Отмечается, что это те, кто заходят на территорию метро, процент петербуржцев, которые стягивают СИЗы уже на эскалаторах, не называется.

