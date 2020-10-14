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14.10.2020 11:37
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Петербург уступил Москве первое место в смертельной статистике по коронавирусу за сутки

30 новых случаев попали в смертельную статистику по коронавирусу за сутки 14 октября в Петербурге. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

В столице за сутки зафиксировали 52 смерти от COVID-19. Всего же по России зафиксировано 239 летальных исходов.

Статистика заболевания новой инфекцией в России обновила антирекорд и составила 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них в Москве — 4573, а в Петербурге — 602.

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Комментарии (9)

alexpalspb
Лучше бы он Берлину уступил по смертям от короны.
262130051
Видно что уже вашу прессу никто не читает
262130051
Интересно и ОРВИ тут естественно?)>)))))
Конечно растет. Осенью всегда болеют.
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