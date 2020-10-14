Петербург уступил Москве первое место в смертельной статистике по коронавирусу за сутки

30 новых случаев попали в смертельную статистику по коронавирусу за сутки 14 октября в Петербурге. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».



В столице за сутки зафиксировали 52 смерти от COVID-19. Всего же по России зафиксировано 239 летальных исходов.



Статистика заболевания новой инфекцией в России обновила антирекорд и составила 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них в Москве — 4573, а в Петербурге — 602.

