Начмед омской больницы, в которой лечили Навального, объяснил, почему увольняется
Заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко, лечивший Навального, покидает своё место работы. Причина — «личные мотивы».
Как пишет 13 октября NGS55.RU, Калиниченко, работавший заместителем главного врача по медицинской помощи БСМП-1, теперь будет заниматься хирургией в одной из частных клиник Омска. Журналистам издания он пояснил, что с политикой это не связано.
«Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом — не хотелось покидать больницу в трудную минуту — и с Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — цитирует слова врача NGS55.RU.
Анатолий Калиниченко занимался организацией помощи Алексею Навальному, общался с немецкими врачами и лично контролировал транспортировку пациента до борта самолёта. Сам он рассказывал, что работать приходилось под прессингом: «Только я получил несколько десятков угроз. Мне лично, моей семье, детям. Бог судья этим людям, на лечение это не повлияло». Калиниченко специализируется на хирургическом лечении ожирения и лапароскопическом устранении различных грыж. Он член Российского общества хирургов, Российского общества бариатрических хирургов, Российского общества эндоскопических хирургов, Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO). Он объездил Россию, СНГ и Европу на мотоцикле, в путешествии ему доводилось оперировать на обочине.
Бывший начальник Калиниченко — главврач БСМП-1 Александр Мураховский назначен временно исполняющим обязанности руководителя и ГБ-1 имени Кабанова, он совмещает две должности.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества.