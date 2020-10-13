Начмед омской больницы, в которой лечили Навального, объяснил, почему увольняется

Заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко, лечивший Навального, покидает своё место работы. Причина — «личные мотивы».

Как пишет 13 октября NGS55.RU, Калиниченко, работавший заместителем главного врача по медицинской помощи БСМП-1, теперь будет заниматься хирургией в одной из частных клиник Омска. Журналистам издания он пояснил, что с политикой это не связано.

«Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом — не хотелось покидать больницу в трудную минуту — и с Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование», — цитирует слова врача NGS55.RU.