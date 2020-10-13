Эпидемиолог Роспотребнадзора: Рост числа заражений ковидом продлится 20 дней
Рост заболеваемости COVID-19 в России продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост, примерно до первой декады ноября», — цитирует Горелова РИА Новости 13 октября.
По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, доктора медицинских наук, плато будет достигнуто очень скоро, — возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры.
«Если население будет усиленно соблюдать противоэпидемические меры… то плато будет достигнуто достаточно скоро… Вряд ли это будет какой-то острый пик, но на плато, скорее всего, выйдет скоро. Я думаю, что, возможно, через неделю выйдет», — сказал Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).
Суточный прирост заразившихся коронавирусом и погибших от него в России установил рекорд. За прошедшие сутки в 85 российских регионах, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, выявили 13 868 новых случаев COVID-19, у 28,1% пациентов симптомов нет, зафиксированы 244 смерти. За последние сутки в Петербурге выявили 557 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии.