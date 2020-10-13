Эпидемиолог Роспотребнадзора: Рост числа заражений ковидом продлится 20 дней

«Рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост, примерно до первой декады ноября», — цитирует Горелова РИА Новости 13 октября.

Рост заболеваемости COVID-19 в России продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, доктора медицинских наук, плато будет достигнуто очень скоро, — возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры.

«Если население будет усиленно соблюдать противоэпидемические меры… то плато будет достигнуто достаточно скоро… Вряд ли это будет какой-то острый пик, но на плато, скорее всего, выйдет скоро. Я думаю, что, возможно, через неделю выйдет», — сказал Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

Суточный прирост заразившихся коронавирусом и погибших от него в России установил рекорд. За прошедшие сутки в 85 российских регионах, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, выявили 13 868 новых случаев COVID-19, у 28,1% пациентов симптомов нет, зафиксированы 244 смерти. За последние сутки в Петербурге выявили 557 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии.