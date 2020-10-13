Глава Центра им. Гамалеи: Следующая неделя с похолоданиями поспособствует распространению коронавируса
Похолодание будет способствовать распространению коронавируса. Об этом 13 октября РИА Новости сообщил глава разработавшего российскую вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Следующая неделя чрезвычайно приятная (для коронавируса) и чрезвычайно неприятная для людей. Мокрые ноги, простуда, холодный ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот», — подчеркнул Гинцбург.
В Петербурге похолодание уже наступает — синоптики говорят, что вторник может стать самым холодным днем с начала осени. Заболеваемость COVID-19 в целом по России и в частности в Северной столице ставит новые антирекорды.