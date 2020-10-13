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13.10.2020 10:40
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Вторник в Петербурге может стать самым холодным днём с начала осени

Синоптическую ситуацию в Северной столице 13 октября сформирует холодный атмосферный фронт. Смещаясь с запада, он будет нести по территории региона обширные поля наполненных влагой облаков, временами проливаясь дождями и ограничивая приток солнечного тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что вторник может стать самым холодным днём с начала осени. Днём воздух прогреется только до 11 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Накануне главный синоптик Петербурга рассказал, пора ли уже переобувать автомобиль, чтобы не стать жертвой «дня жестянщика».

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Комментарии (2)

ElenaR58
Нет отопления. Московский район, 5 Предпортовый 4-1. Профсервис каждый день заявки оставляем. Городские службы не принимают заявки об отсутствии отопления по распоряжению властей ( Беглова)
Вопрос - самый холодный день в период эпидемии - как нам встречать?
lamer
Покров, однако.
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