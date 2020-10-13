Вторник в Петербурге может стать самым холодным днём с начала осени

Синоптическую ситуацию в Северной столице 13 октября сформирует холодный атмосферный фронт. Смещаясь с запада, он будет нести по территории региона обширные поля наполненных влагой облаков, временами проливаясь дождями и ограничивая приток солнечного тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Он добавил, что вторник может стать самым холодным днём с начала осени. Днём воздух прогреется только до 11 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

