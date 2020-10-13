На Кубани мужчина во время ссоры убил полуторамесячного сына и его мать

Житель Кубани в ходе ссоры убил полуторамесячного сына и его мать. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, мужчина задержан, сообщает 13 октября региональный Следственный комитет.

По версии следствия, женщина упрекнула подозреваемого в том, что он нигде не работает, после чего он убил и сожительницу, и ребенка.

По данным прокуратуры, мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер. Затем он взял кухонный нож и ударил им женщину в спину, она скончалась на месте.