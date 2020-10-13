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13.10.2020 10:12
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На Кубани мужчина во время ссоры убил полуторамесячного сына и его мать

Житель Кубани в ходе ссоры убил полуторамесячного сына и его мать. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, мужчина задержан, сообщает 13 октября региональный Следственный комитет.

По версии следствия, женщина упрекнула подозреваемого в том, что он нигде не работает, после чего он убил и сожительницу, и ребенка.

По данным прокуратуры, мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер. Затем он взял кухонный нож и ударил им женщину в спину, она скончалась на месте.

Ранее в подмосковном Пушкино женщина убила 4-летнего сына. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла.

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Комментарии (2)

262783731
Кошмар, ужас полный ! Кризис дальше будет хуже !
кто-то страшный
Какой трудолюбивый человек, так расстроился из-за нетрудоустроенности. Ну, теперь-то наработается вволюшку. Хорошо бы до конца жизни.
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