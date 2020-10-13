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13.10.2020 00:35
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В Москве опять растет летальная статистика. За сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом. Об этом 13 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Летальная статистика в столице опять растет, накануне сообщалось о 34 умерших. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 5687 человек.

В Петербурге за весь период пандемии умер 3241 человек с положительным тестом на COVID-19. 12 октября летальная статистика была пуста, однако рост заболеваемости продолжается — за сутки выявили более 500 новых случаев.

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