В Роспотребнадзоре не ожидают снижения заболеваемости коронавирусом до февраля следующего года
Количество новых случаев заболевания коронавирусом, выявленных за сутки, вероятно, начнет снижаться только в феврале-марте 2021 года. Об этом 12 октября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Отмечаем сезонный рост заболеваемости, который, бесспорно, продлится, и окончательная фаза стабилизации и снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — сказал Горелов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).
Он уточнил, что, по предварительным данным, стабилизация эпидемиологического процесса произойдет через две недели, а к указанному сроку достигнет показателей июня-июля.
Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается. Петербург не исключение: в городе снова более 500 новых случаев за сутки. Губернатор Александр Беглов считает, что избежать введения жестких ограничений, то есть нового локдауна, можно, но для этого надо постараться петербуржцам.