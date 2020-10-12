В Роспотребнадзоре не ожидают снижения заболеваемости коронавирусом до февраля следующего года

Количество новых случаев заболевания коронавирусом, выявленных за сутки, вероятно, начнет снижаться только в феврале-марте 2021 года. Об этом 12 октября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



«Отмечаем сезонный рост заболеваемости, который, бесспорно, продлится, и окончательная фаза стабилизации и снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — сказал Горелов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).



Он уточнил, что, по предварительным данным, стабилизация эпидемиологического процесса произойдет через две недели, а к указанному сроку достигнет показателей июня-июля.

