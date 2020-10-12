Пашинян заявил о нарушении перемирия в Карабахе и гуманитарной катастрофе в регионе

Перемирие в Нагорном Карабахе, о котором в Москве договорились представители Азербайджана и Армении, не соблюдается. Об этом 12 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



«В зоне карабахского конфликта мы близки к гуманитарной катастрофе, если не сказать, что мы уже на пороге гуманитарной катастрофы. Единственным путем для предотвращения этой катастрофы является признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение вплоть до признания независимости... Обстановка на южном направлении фронта напряженная. Перемирия нет», - цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна на встрече с руководителями иностранных дипмиссий.

