Пашинян заявил о нарушении перемирия в Карабахе и гуманитарной катастрофе в регионе
Перемирие в Нагорном Карабахе, о котором в Москве договорились представители Азербайджана и Армении, не соблюдается. Об этом 12 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В зоне карабахского конфликта мы близки к гуманитарной катастрофе, если не сказать, что мы уже на пороге гуманитарной катастрофы. Единственным путем для предотвращения этой катастрофы является признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение вплоть до признания независимости... Обстановка на южном направлении фронта напряженная. Перемирия нет», - цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна на встрече с руководителями иностранных дипмиссий.
По словам Пашиняна, перемирие якобы нарушено противником, «когда сразу после вступления в силу режима перемирия Азербайджан предпринял попытку захвата города Гадрут». Премьер Армении говорит, что в районе Гадрута военные действия ведутся до сих пор.
На прошлой неделе после многочасовых переговоров в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Стороны уже несколько раз обменялись обвинениями в несоблюдении соглашения.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.