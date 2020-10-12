Биткоин снова ползет вверх. Прогнозы неоднозначные

Курс биткоина (BTC) вырос на 8% за 4 дня — до 11,3 тыс. долларов. Об этом пишет РБК 12 октября. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе криптовалюта вырастет еще на 5–10%.
Как считает аналитик портала Cointelegraph Ракеш Упадхьяй, если биткоин сможет закрепиться выше уровня сопротивления в 11,5 тыс. долларов, его цена может вырасти до 12 тыс. долларов, а потом — и до 12,5 тыс. долларов. РБК также приводит позицию Андрея Подоляна, СЕО Cryptorg.exchange, который считает, что биткоин постепенно поднимется до уровня сопротивления в 12 тыс. долларов, но сначала перешагнет через отметку в 11,5 тыс. долларов.
«Совсем недавно взяли важный рубеж в $11 200, с некоторыми сделками до $11 500. В данный момент наблюдается небольшой откат, цена стремится закрыть гэп на чикагской бирже СМЕ в районе $11 095», — пишет РБК со ссылкой на Андрея Подоляна.
Однако, по данным издания, позитивных прогнозов придерживаются не все аналитики. Омкар Годбоул (портал Coindesk), например, считает, что рост стоимости криптовалюты — «иллюзорный» и связан с распространением коронавируса. По его словам, ухудшение ситуации ведет к падению фондовых рынков и росту спроса на доллар, у которого отрицательная корреляция с биткоином (если USD растет — BTC падает).
По состоянию на 18:20 мск, стоимость биткоина достигла 11 510 долларов. Максимальный показатель был зафиксирован около 17 часов (по мск) — тогда его цена составила 11 514 долларов.
В минувшем августе биткоин подорожал до 12 тыс. долларов впервые с августа 2019 года. В марте он рухнул на 30%, а в мае впервые с февраля поднялся в цене выше 10 тысяч долларов.