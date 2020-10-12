Биткоин снова ползет вверх. Прогнозы неоднозначные

Курс биткоина (BTC) вырос на 8% за 4 дня — до 11,3 тыс. долларов. Об этом пишет РБК 12 октября. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе криптовалюта вырастет еще на 5–10%.

Как считает аналитик портала Cointelegraph Ракеш Упадхьяй, если биткоин сможет закрепиться выше уровня сопротивления в 11,5 тыс. долларов, его цена может вырасти до 12 тыс. долларов, а потом — и до 12,5 тыс. долларов. РБК также приводит позицию Андрея Подоляна, СЕО Cryptorg.exchange, который считает, что биткоин постепенно поднимется до уровня сопротивления в 12 тыс. долларов, но сначала перешагнет через отметку в 11,5 тыс. долларов.