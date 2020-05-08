Биткоин впервые с февраля поднялся в цене выше десяти тысяч долларов

Стоимость одного биткоина 8 мая поднялась выше $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance, которые 8 мая приводит РБК.

В 3:00 по московскому времени биткоин торговался по $10067. Рост за сутки составил более 6%. К 7:00 цена криптовалюты колеблется в районе $9890.

Параллельно с биткоином растут цены других криптовалют. Так, Neo торгуется по $9,93 (рост +6,71). Криптовалюта блокчейн-платформы EOS.io выросла на 1,4%.

Последний раз за один биткоин давали больше $10 тыс. в феврале.