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10.10.2020 10:54
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Петербург перешагнул порог в полтысячи больных ковидом за сутки

За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших коронавирусом, что снова стало рекордом. В Петербурге 501 новый случай.

Всего с начала пандемии в Петербурге, сообщает оперштаб 10 октября, 47063 случая заражения COVID-19. Скончались 3220 человек. Выздоровело 31098.

За последние сутки в городе проверили на коронавирус почти 30 тысяч человек.

501 случай за сутки — не рекорд. Больше было 15 мая, тогда ковид подтвердился у 541 горожанина.

По стране больных 12 846, таких высоких показателей по России еще не было. Всего зараженных 1 285 084.

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Комментарии (21)

Игорь1974
Вот прямо так 501. Не 502...не 499. А именно 501.
Frank007
Если бы власть хотела, то боролась, но мы все видим, что открывают новые города для полётов заграницу, открывают новые направления( вывод только один, что власти это не надо. С 19 закроют мск, может даже раньше. Данные для спец пропусков, уже активно собирают.
А учиться дистанционно, это не выход. У многих нету дома компьютеров и интернета. Кто будет сидеть дома с детьми? А если мать одиночка? Да и дети толком учиться не будут.
Баба Нюра
Предложения старой Бабы Нюры (понятно, что старуху никто не послушает, но напишу)

Писала ранее свои предложения, повторю опять

1. Штрафовать "безмасочников" в транспорте. Привлечь Росгвардию, полицию, поставить видеокамеры с распознаванием образов.

2. Отправить на удаленку всех, кто может работать из дома (программисты, бухгалтеры и т.п.). Это снизит нагрузку на транспортную систему.

3. Сделать во всех ВУЗах потоковые лекции, на которых собирается несколько групп, онлайн. Практики и лабораторки очно, а лекции онлайн. Выделив для этого отдельный день. В этот день студенты не будут ездить в ВУЗ, и это снизит нагрузку на транспортную систему.

4. Дать родителям возможность выбора - водить или нет в школу детей в условиях пандемии. Разрешить учиться дома, ходить только на контрольные, с сохранением места в школах
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