Петербург перешагнул порог в полтысячи больных ковидом за сутки

За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших коронавирусом, что снова стало рекордом. В Петербурге 501 новый случай.



Всего с начала пандемии в Петербурге, сообщает оперштаб 10 октября, 47063 случая заражения COVID-19. Скончались 3220 человек. Выздоровело 31098.



За последние сутки в городе проверили на коронавирус почти 30 тысяч человек.



501 случай за сутки — не рекорд. Больше было 15 мая, тогда ковид подтвердился у 541 горожанина.



По стране больных 12 846, таких высоких показателей по России еще не было. Всего зараженных 1 285 084.

