«Пролетарский завод» отказывается платить за маски, перчатки и антисептики. Поставщики грозятся взыскать почти 5 млн рублей через суд

Договор между «Пролетарским заводом» и Калленом Таравали был заключен 21 августа. Поставщик должен был обеспечить компанию 171 тысячей масок и 57 тысячами перчаток. Как говорится в исковом заявлении, вся продукция была передана заказчику к 7 сентября, что подтверждается товарными накладными. По условиям договора, оплатить СИЗ завод должен был в течение 10 дней, однако этого не последовало.

Попытки поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антисептиков добиться от ПАО «Пролетарский завод» оплаты за товары дошли до судебного уровня. Индивидуальный предприниматель Каллен Таравали 9 октября направил в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о взыскании с завода 1,9 млн рублей. На этой неделе завод получил досудебные претензии еще от двух компаний на оплату в общей сложности 2,8 млн.

Еще одна компания — ООО «Авторитет плюс» — 7 октября направила на «Пролетарский завод» претензии с требованием оплатить 2,3 млн рублей за поставленные в августе и сентябре 57 тысяч пар и 171 тысячу масок. Крайний срок оплаты товара истекал на прошлой неделе.

Как рассказали «Фонтанке» в третьей компании-поставщике, «Пролетарский завод» вовремя не заплатил и 500 тысяч рублей за 2 тонны антисептика. Товар отгрузили 1 сентября, оплатить его заказчик должен был до 16 сентября.

В холдинге АО «Объединенная судостроительная корпорация», в который входит «Пролетарский завод», порекомендовали обратиться за комментариями непосредственно на предприятие, однако там не стали комментировать ситуацию.

«Пролетарский завод» был основан в Петербурге в 1826 году. Предприятие специализируется на судовом и энергетическом машиностроении. Выручка «Пролетарского завода» в прошлом году составила 4 млрд рублей, а убыток — 44 млн. У компании опубликована финансовая отчетность за 2-й квартал 2020 года: при выручке в 1,4 млрд рублей убыток составил 99 млн рублей.