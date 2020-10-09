Состояние Бориса Александрова, горевшего у «Галереи», оценивается как тяжелое

71-летний Борис Александров, получивший ожоги 45 % тела у ТРК «Галерея» в центре Петербурга, до сих пор находится в реанимации НИИ имени Джанелидзе.



Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.



Прохожие тушили 71-летнего мужчину на площади у ТРК «Галерея» вечером 7 октября. Пострадавшего увезли на скорой в тяжёлом состоянии. Он получил ожоги 45 % тела. Полиция изъяла обгоревшую одежду, бутылку и плакат. Дочь мужчины рассказала, что аналогичную попытку отец, который много лет судится с городом из-за договора аренды помещений в переходе под Лиговским проспектом, пытался совершить весной этого года, после чего попал в психиатрическую больницу.

