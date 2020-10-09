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09.10.2020 12:24
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Состояние Бориса Александрова, горевшего у «Галереи», оценивается как тяжелое

71-летний Борис Александров, получивший ожоги 45 % тела у ТРК «Галерея» в центре Петербурга, до сих пор находится в реанимации НИИ имени Джанелидзе.

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Прохожие тушили 71-летнего мужчину на площади у ТРК «Галерея» вечером 7 октября. Пострадавшего увезли на скорой в тяжёлом состоянии. Он получил ожоги 45 % тела. Полиция изъяла обгоревшую одежду, бутылку и плакат. Дочь мужчины рассказала, что аналогичную попытку отец, который много лет судится с городом из-за договора аренды помещений в переходе под Лиговским проспектом, пытался совершить весной этого года, после чего попал в психиатрическую больницу.

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Комментарии (6)

260778831
Повторю свою мысль еще раз. Если кто-то пытается в общесвенном месте покончить с собой опасным для окружающих способом - надо стрелять на поражение.
Защита жизни, здоровья и спокойствия нормальных граждан - безусловный приоритет понятный всем адекватным людям.

Хочешь совершить самосожжение -иди на пустырь и делай с собой что хочешь.
260778831
Эгоист плескался бензином в общественном месте. Могли пострадать невинные люди. Дети наблюдавшие это получили моральную травму.

Но все мои комментарии содержащие этот посыл старательно выпиливаются.

Такая вот "свобода" слова.
kapitanu
Не надо народ доводить до ручки..Не то еще будет
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