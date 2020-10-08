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08.10.2020 08:20
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Дочь пострадавшего в огне у «Галереи» рассказала о своём отце. Его уже увозили от ТРК весной

Стали известны подробности жизни мужчины, пострадавшего в огне у ТРК «Галерея» в Петербурге. Врачи не в первый раз увозят его с Лиговского проспекта.

Как выяснила «Фонтанка» 8 октября, накануне после инцидента в центре города полиция пообщалась с 42-летней дочерью обгоревшего пенсионера. Она рассказала, что случившееся стало повтором мартовской выходки. Тогда её отец пришёл к станции метро «Лиговский проспект», но исполнить задуманное не смог. В итоге мужчину на 10 суток поместили в психбольницу Николая Чудотворца, а после поставили на учёт. Женщина пояснила, что отец был расстроен поражением в арбитражном суде. Тяжбы были связаны с арендой торговых помещений, которые находятся на Лиговском проспекте.

Напомним, накануне прохожие тушили 71-летнего мужчину на площади у ТРК «Галерея». Пострадавшего увезли на скорой в тяжёлом состоянии. Он получил ожоги 45% тела. Полиция изъяла обгоревшую одежду, бутылку и плакат.

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Комментарии (5)

Елена Владимирова
Теперь из-за погибшей журналистки могут быть еще ее такие последователи
prosto_5e4ce2877d5fb
Можно. Несколько дней назад так и случилось.
Мужской Взгляд
У многих случаются поражения в Арбитражном суде, но это не значит, что нужно сводить счёты с жизнью.
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