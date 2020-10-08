Дочь пострадавшего в огне у «Галереи» рассказала о своём отце. Его уже увозили от ТРК весной

Стали известны подробности жизни мужчины, пострадавшего в огне у ТРК «Галерея» в Петербурге. Врачи не в первый раз увозят его с Лиговского проспекта.



Как выяснила «Фонтанка» 8 октября, накануне после инцидента в центре города полиция пообщалась с 42-летней дочерью обгоревшего пенсионера. Она рассказала, что случившееся стало повтором мартовской выходки. Тогда её отец пришёл к станции метро «Лиговский проспект», но исполнить задуманное не смог. В итоге мужчину на 10 суток поместили в психбольницу Николая Чудотворца, а после поставили на учёт. Женщина пояснила, что отец был расстроен поражением в арбитражном суде. Тяжбы были связаны с арендой торговых помещений, которые находятся на Лиговском проспекте.

