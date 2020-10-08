«Пишу вам, господин президент, в пятый и последний раз». О чем просил петербургский бизнесмен перед выходом на площадь

Фото: коллаж/«Фонтанка.ру»/pixabay.com

«Фонтанка» узнала мотивы петербуржца, вышедшего накануне на площадь у ТРК в центре города с горючей жидкостью и плакатом «С днем рождения, господин президент». Наверняка смольнинские, полицейские и прокурорские чины сразу догадались, кому 71-летний Борис Александров адресовал пламенный жест отчаяния.

Накануне выхода к «Галерее» Александров сходил на почту, заплатил 288 рублей и отправил письмо в Кремль. «Пишу вам, господин президент, в пятый и последний раз, — начиналось оно. — Человек я немолодой, никогда не смогу подняться и начать бизнес заново. Так что выход у меня один...»

«Фонтанка.ру»

Последние десять лет Александров эпистолярно боролся с бюрократической системой, отстаивая свое дело. В середине 1990-х он сделал перспективное вложение — заключил с городом инвестдоговор и собственными деньгами поучаствовал в возведении подземного пешеходного перехода на пересечении Лиговского проспекта и Разъезжей улицы. Его участие заключалось в строительстве встроенных торговых помещений площадью 218 квадратных метров.

По условиям инвестдоговора весь переход принадлежал городу, а компания Александрова «Вика-Плюс» арендовала территорию и торговала. По словам предпринимателя, в 2006 году встроенные помещения исчезли из техдокументации как отдельно взятая категория и они стали просто частью подземного перехода, предназначенной для установки нестационарных торговых павильонов. С 2011 года город стал начислять арендную плату, по оценкам Александрова, в пятикратном размере — как за киоски. Предприниматель обратился в Арбитражный суд Петербурга и области, его иск отклонили. Следующие судебные решения принимались с учетом первого. В 2015-м Александров пытался выкупить построенные за свой счет помещения. И в этом ему отказали — на том основании, что город считал арендованную «Викой-Плюс» территорию неотделимой частью объекта. В 2017-м предприниматель проиграл еще один суд, на 15 миллионов. Он за свой счет оборудовал помещения системой автоматической пожарной защиты, видеонаблюдением, охранной сигнализацией, обустроил пост круглосуточной физической военизированной охраны и попросил город вернуть деньги. Арбитражный суд посчитал, что Александров провел эти работы из-за своих «специфических потребностей», и в компенсации затрат отказал.

Проигрывая арбитражи, Александров попытался порвать замкнутый круг и выйти на новый уровень. Он последовательно обращался в полицию, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой провести проверку и с уголовной точки зрения оценить измененную документацию по переходу. Предприниматель считал, что ее сфальсифицировали. В декабре 2017 года проведенная в рамках доследственной проверки экспертиза показала, что фирме Александрова нанесен материальный ущерб в 21 миллион рублей через незаконное завышение арендной платы с 2011 года. Тем не менее СК Центрального района не стал возбуждать уголовное дело. Не оспаривая ущерб, следствие и прокуратура считали, что событие преступления отсутствует. Борис Александров писал в Москву. Адресатами его обращений значились администрация президента, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Вячеслав Макаров, Александр Бастрыкин, министры, директор ФСБ Бортников. Попутно город в лице Мостотреста и комитета имущественных отношений продолжали взыскивать с Александрова арендные неустойки через арбитраж. В 2019 году Мостотрест, опять же через арбитраж, добился прекращения договора аренды и выселил «Вику-Плюс» из занимаемых помещений. Что, впрочем, не мешало взыскивать новые и новые суммы. В конце сентября 2020 года компанию Александрова признали должником за потребление электрической энергии в январе — феврале на 200 тысяч рублей.

«Если бы факт нанесения материального ущерба был признан правоохранительными органами сразу после проведения экспертизы, то и не было бы решений арбитражного суда в пользу Мостотреста, а решения в пользу КИО были бы оспорены», — резюмировал Александров в одном из обращений. Документальная война с чиновниками уместилась в 23 гигабайта информации, которую Александров накануне похода на площадь у ТРК «Галерея» систематизировал и оставил на флешке в качестве завещания. Конечный файл — финальное обращение к президенту. «Я разорен. У меня к вам последняя просьба — чтобы Следственный комитет провел эту треклятую экспертизу по определению законности величины арендой платы по договору от 27 июня 2006 года № 20-А016658, раз Арбитражный суд неоднократно отказывался ее проводить. Экспертизу, которая — я очень надеюсь — докажет, что я не идиот, раз верю в обязательность исполнения закона для всех в России, и восстановит мое честное имя, — написал Александров. — Нечему удивляться событиям в Белоруссии. Если в России власть не будет уважать своих граждан, полыхнет похлеще. Мы с вами, господин президент, почти ровесники, и я во многом поддерживаю ваши действия. Для меня исключен путь господина Навального. И дело не в деньгах и вечном вопросе — для чего ты живешь и правильно ли прожил. Если уступить, значит, я прожил жизнь зря. Поэтому приходится идти до конца. Если в результате что-либо изменится и это повлияет на судьбу хотя бы одного человека, значит, я прожил не зря».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»