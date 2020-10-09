В падении ученика из окна гимназии в Петербурге СК увидел доведение до самоубийства
Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения восьмиклассника из окна гимназии № 67 Петроградского района. Администрация отрицает конфликты в ученической среде.
Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, дело возбудили по статье 110 УК «Доведение до самоубийства». По версии следствия, накануне ученик восьмого класса выпал на перемене из окна четвертого этажа. Выяснить обстоятельства поможет установленная в классе видеокамера.
Опрошенные учителя и одноклассники затруднились назвать причины падения. Ничего подозрительного в поведении гимназиста они не замечали.
Восьмиклассника доставили в детскую горбольницу № 2 в тяжелейшем состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, множественными ранами, повреждениями внутренних органов, переломами ног, травматическим шоком третьей степени.
Пострадавший воспитывается в благополучной семье, его называют отличником и добросовестным учеником.
Гимназия № 67 Петроградского района отказалась комментировать случай с восьмиклассником.