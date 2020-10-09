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09.10.2020 10:54
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В падении ученика из окна гимназии в Петербурге СК увидел доведение до самоубийства

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения восьмиклассника из окна гимназии № 67 Петроградского района. Администрация отрицает конфликты в ученической среде.

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, дело возбудили по статье 110 УК «Доведение до самоубийства». По версии следствия, накануне ученик восьмого класса выпал на перемене из окна четвертого этажа. Выяснить обстоятельства поможет установленная в классе видеокамера.

Опрошенные учителя и одноклассники затруднились назвать причины падения. Ничего подозрительного в поведении гимназиста они не замечали.

Восьмиклассника доставили в детскую горбольницу № 2 в тяжелейшем состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, множественными ранами, повреждениями внутренних органов, переломами ног, травматическим шоком третьей степени.

Пострадавший воспитывается в благополучной семье, его называют отличником и добросовестным учеником.

Гимназия № 67 Петроградского района отказалась комментировать случай с восьмиклассником.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ахтунг, вот если бы занимался спортом, например, дзю-до или парусным спортом, то имел бы сильный характер, и из окон выпрыгивали бы другие, те кто яму психическую рыл человеку///
261933551
Осень...
dimas062
По секрету расскажу - дети общаются не только под камерой в классе, но и в коридоре, за школой, в туалетах.
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