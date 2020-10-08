«Идет операция, работают мультибригады». Главврач больницы прокомментировал состояние выпавшего из окна гимназии в Петербурге ученика
Восьмиклассника 67-й гимназии после падения из окна четвертого этажа оперируют, никаких прогнозов медики дать не могут.
«Состояние тяжелейшее. Подключены специалисты всех уровней. Работаем мультибригадами. Идет операция по спасению жизни ребенка. Этой информации достаточно, чтобы понять, что произошла трагедия», — сообщил «Фонтанке» главный врач детской горбольницы № 2 Автандил Микава.
В полдень 8 октября ученик 2005 года рождения выпал из окна гимназии № 67 Петроградского района на улице Профессора Попова. Его увезли в бессознательном состоянии.
Исполнительным и ответственным учеником из благополучной семьи охарактеризовали пострадавшего в комитете образования.